Bahri, Hürmüz'de SIDR tankerinde yaşanan güvenlik olayında 2 denizci öldü - Son Dakika
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Bahri, Hürmüz'de SIDR tankerinde yaşanan güvenlik olayında 2 denizci öldü

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Suudi Ulusal Denizcilik Şirketi Bahri, SIDR tankerinin 31 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nda bir güvenlik olayına maruz kaldığını ve olayda 2 Filipinli denizcinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, geminin iletişiminin sürdüğü ve yetkililerle koordinasyon içinde olunduğu belirtilirken, olayın detayı verilmedi.

Suudi Arabistan Ulusal Denizcilik Şirketi Bahri, "SIDR" adlı tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında 31 Ağustos'ta bir "güvenlik olayına" maruz kaldığını, olayda 2 denizcinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, SIDR tankerinin 31 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nda gece saatlerinde bir "güvenlik olayına" maruz kaldığı belirtildi.

Olay nedeniyle Filipinler vatandaşı 2 şirket çalışanının yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "gemiyle iletişimin sürdürüldüğü ve denizcilik sektöründeki ilgili yetkililer ve paydaşlarla yakın koordinasyon içinde olunduğu" ifade edilirken, söz konusu "güvenlik olayına" ilişkin ise detay verilmedi.

ABD'nin tekrar saldırıları başlatmasının ardından İran, 12 Ağustos'ta Hürmüz??????? Boğazı'nı yeniden kapatmıştı. İran, Hürmüz'den "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahri, Hürmüz'de SIDR tankerinde yaşanan güvenlik olayında 2 denizci öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahri, Hürmüz'de SIDR tankerinde yaşanan güvenlik olayında 2 denizci öldü - Son Dakika
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