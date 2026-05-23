Bahşılı\'da Çilek Fidesi Dikti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in desteği ve Kaymakam Fidan Bozkır öncülüğünde 3 dönüm araziye çilek fidesi dikildi.

"Bahşılı'da Çilek Başka Güzel Projesi" kapsamında, "Kendin topla, kendin ye" temasıyla Karaahmetli köyünde Hasan Tarık Bozkoyun'a ait arazide çilek fideleri toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Bozkır, tüketimin hat safhaya çıktığı şu dönemde üretim için atılacak her adımın öneminin bilincinde olduklarını belirterek, "Oluşturulan projeyle Kırıkkale'mize ve Bahşılı'ya bir nebze de olsa hem üretim hem de kırsal turizm için önemli bir adım atıldı. Başaracaklarına inanıyorum, hayırlı olsun." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Gündoğdu, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Şenses, Güner Taş ve kurum amirleri katıldı.