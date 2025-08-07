Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde mandıra olarak kullanılan çoban evinde çıkan yangında hasar oluştu.
Halim Şenses Mahallesi Topaldede Küme Evleri'nde Osman Yaman'a ait çoban evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi, Bahşılı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan söndürüldü.
Hasar oluşan evde bulunan süt makineleri ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bahşılı'da Çoban Evinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?