Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz - Son Dakika
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Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
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Türkiye'de her yaz alevlenen "özel plaj" ve "şezlong kiralama zorunluluğu" krizine yargı el attı. Denize girmek isteyen vatandaşların denize erişimini engelleyen ve ücret ödemeye zorlayan işletme sahipleri artık bunu yapamayacak. Yargıtay'ın verdiği karar, bu konuda emsal niteliği taşıyor.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na kadar uzanan süreç, İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Altınkum Plajı’nda yaşanan bir olayla başladı. İki çocuğuyla birlikte serinlemek için halk plajı statüsündeki alana giden bir doktor, havlusunu kuma sererek denize girmek istedi. O sırada plajda faaliyet gösteren özel bir işletmenin çalışanı, ailenin yanına gelerek alanı terk etmelerini istedi.

İŞLETME SAHİBİ İLE ÇALIŞAN SUÇLU BULUNDU

Doktorun jandarmaya şikayet etmesi üzerine konu yargıya taşındı. Başlatılan adli süreçte yerel mahkeme, kıyı hakkını engelleyen çalışan ile ona talimat veren işletme yöneticisini suçlu buldu.

KIYI HAKKINI ENGELLEYENLERE HAPİS CEZASI

İşletme çalışanı, eyleminden dolayı yargılandığı davada, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına; işletme yetkilisi ise, çalışanı bu yönde yönlendirdiği için "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmayı azmettirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"ANAYASAL HAK" 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, yerel mahkemenin verdiği bu hapis cezasını hukuka tamamen uygun bularak onadı. Yargıdan çıkan bu karar, Türkiye için bağlayıcı bir emsal karar haline getirildi.

Yargıtay’ın emsal niteliği taşıyan bu kararında Anayasa'nın 43. maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu maddeleri hatırlatıldı. Anayasa’ya göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve toplumun ortak kullanımına açıktır. Hiçbir tüzel veya gerçek kişi, kamuya açık sahili tamamen kapatamaz, vatandaşın serbestçe dolaşmasını ve denize girmesini engelleyemez.

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Son Dakika Yargı Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    yargı tamam iş yürütmede bitiyor buyurun uygulayın. 17 0 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    ahahaha Türkiye’de bu karar uygulanmaz ???? 8 1 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    o bölgede yaşayan bir kişi olarak denize girecek mağlesef düzgün bir yerimiz kalmadı,yerinde bir karar alınmış 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz - Son Dakika
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