Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL'lik ücretli abonelik sistemini başlattı. Uygulamanın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ergen, yayınladığı videoda abonelik sistemini neden hayata geçirdiğini açıkladı.

"ABONELİKTE SADECE OLDUĞUM GİBİYİM"

Bornozuyla kamera karşısına geçen Ergen, ücretli abonelik alanında takipçileriyle daha doğal bir iletişim kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun... Abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum."

"MAGAZİNLİK BİR ŞEY PAYLAŞMIYORUM"

Abonelik sisteminin daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap ettiğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını ifade etti. Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi.

HİKÂYELERİNİ DE ABONELERİYLE PAYLAŞACAK

Videonun devamında siyah bikinisi ve şapkasıyla konuşan Ergen, o günü aboneleriyle soru-cevap günü ilan ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, bundan sonra Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü de yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.