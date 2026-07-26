Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim - Son Dakika
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Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram'da ücretli abonelik sistemini başlattı. Aylık 79,99 TL olarak belirlenen sistemle takipçilerine özel içerikler sunacağını açıklayan Ergen, neden abonelik sistemi açtığına dair sorulara da yanıt verdi. Ergen "Ben abonelik sisteminde sadece kendim gibiyim, samimiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL'lik ücretli abonelik sistemini başlattı. Uygulamanın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ergen, yayınladığı videoda abonelik sistemini neden hayata geçirdiğini açıkladı.

"ABONELİKTE SADECE OLDUĞUM GİBİYİM"

Bornozuyla kamera karşısına geçen Ergen, ücretli abonelik alanında takipçileriyle daha doğal bir iletişim kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun... Abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum."

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

"MAGAZİNLİK BİR ŞEY PAYLAŞMIYORUM"

Abonelik sisteminin daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap ettiğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını ifade etti. Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi.

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

HİKÂYELERİNİ DE ABONELERİYLE PAYLAŞACAK

Videonun devamında siyah bikinisi ve şapkasıyla konuşan Ergen, o günü aboneleriyle soru-cevap günü ilan ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, bundan sonra Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü de yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.

Gülben Ergen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Gülben Ergen Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • yüksel altun yüksel altun:
    mal çok 16 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    eşşekte çok 13 1 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    matüre.. mide bulandırıcı 5 0 Yanıtla
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