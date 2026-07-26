Adana’da son 24 saatte kanlı bilanço: 4 ayrı cinayet vakasında 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü - Son Dakika
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Adana’da son 24 saatte kanlı bilanço: 4 ayrı cinayet vakasında 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü

Adana’da son 24 saatte kanlı bilanço: 4 ayrı cinayet vakasında 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü
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Adana'da son 24 saatte Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı cinayet olayında 3'ü kadın toplam 6 kişi hayatını kaybetti. İki şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için polis çalışmaları sürüyor.

Adana'da son 24 saatte yaşanan 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen olaylarda iki şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İlk cinayet, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Boşanma aşamasındaki Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K. (40), gece saatlerinde 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin KGYS ve güvenlik kamerası çalışması sonucu yaklaşık 30 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Üçüncü cinayet, Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda gerçekleşti. İş yerinde çalışan Yusuf Erdem (29), silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Son olay ise gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. O.A. isimli şüpheli, Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Çukurova, 3. Sayfa, Olaylar, Yüreğir, Cinayet, Ceyhan, Seyhan, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana’da son 24 saatte kanlı bilanço: 4 ayrı cinayet vakasında 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana’da son 24 saatte kanlı bilanço: 4 ayrı cinayet vakasında 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü - Son Dakika
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