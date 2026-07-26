Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in, üye katılım törenine para karşılığında figüran taşındığı iddiaları için "Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım" diyerek sert şekilde yalanladığı tartışmalarda yeni görüntüler ortaya çıktı. Törende bulunduğunu söyleyen bir vatandaş, cast ajansı tarafından 1000 TL teklif edilerek organizasyona çağrıldığını ve çok sayıda kişinin minibüslerle alana getirildiğini öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım törenine para karşılığında figüran taşındığı yönündeki iddialar gündeme yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende çekilen yeni görüntülerde konuşan bir vatandaş, organizasyona ajans aracılığıyla dahil edildiğini ve katılım karşılığında kendilerine ücret teklif edildiğini öne sürdü.

<a class='keyword-sd' href='/gursel-tekin/' title='Gürsel Tekin'>Gürsel Tekin</a>

KILIÇDAROĞLU YENİ ÜYELERE ROZET TAKMIŞTI

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kitlesel üye katılım töreninin ardından, tören alanındaki kalabalığın bir bölümünün cast ajansları aracılığıyla para karşılığında getirildiği iddia edildi. İddialarda, katılımcılara kişi başı 950 TL ödeme yapılacağı öne sürüldü.

Gürsel Tekin

GÜRSEL TEKİN: BİR FİRMAYLA ANLAŞMAM VARSA KENDİMİ ASARIM

İddiaların ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanladı. Hem katıldığı televizyon programında hem de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tekin, iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu.

Uzun süredir kendilerinin hedef alındığını öne süren Tekin, "Öyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Kirli medya 10 aydır yalan söylüyor. Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım." ifadelerini kullanıp, haberleri "külliyen yalan" olarak nitelendirdi.

Tekin ayrıca avukatlarına talimat verdiğini belirterek, söz konusu haberleri yayımlayan medya kuruluşları hakkında nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gürsel Tekin

VATANDAŞ KONUŞTU: 1000 TL NAKİT ÖDENECEĞİ SÖYLENDİ

Tartışmalar sürerken ortaya çıkan yeni görüntülerde Sözcü TV'ye konuşan bir vatandaş ise farklı iddialar dile getirdi. Vatandaş, dizi ve filmlere figüran sağlayan ajanslar tarafından iki gün önceden arandığını öne sürerek, "CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL nakit ödenecek dediler. Biz de geldik. Kılıçdaroğlu ile hiçbir alakam yok." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin

"15-20 MİNİBÜS DOLUSU İNSAN GETİRİLDİ" İDDİASI

Aynı kişi, organizasyonun bireysel değil toplu şekilde gerçekleştirildiğini de iddia etti. Kendileriyle birlikte yaklaşık 15-20 minibüs dolusu kişinin tören alanına getirildiğini öne süren vatandaş, kendilerine "4-5 saat vakit geçireceksiniz, ardından ücretinizi alacaksınız." denildiğini söyledi.

CHP cephesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmiş, organizasyona para karşılığı katılımcı taşındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Hindistan’da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti
Almanya’dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi Almanya'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

07:52
Trump zor durumda Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
07:22
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı
00:59
Seyir tepesinde sır dolu katliam 1’i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
22:44
Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
22:12
Yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara yanıt verdi: Her şey mahkeme sonucunda belli olacak
Yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara yanıt verdi: Her şey mahkeme sonucunda belli olacak
21:38
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
21:18
CHP’den “950 TL’lik figüran“ iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
CHP’den "950 TL’lik figüran" iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
20:39
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA’yı imha ettik
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 08:18:57. #7.12#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.