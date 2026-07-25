İstanbul'da Gece Yağışı Başladı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış yolları su birikintileriyle doldurdu.
İstanbul'da beklenen yağış Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileriyle doldu. Taksim, İstiklal Caddesi ve Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yağış görüntülendi.
Kaynak: İHA
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