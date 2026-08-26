Mert Nobre'den Lyon-Fenerbahçe maçı için tahmin - Son Dakika
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Mert Nobre'den Lyon-Fenerbahçe maçı için tahmin

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Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Mert Nobre, Lyon maçı öncesinde sarı-lacivertli takıma destek mesajı verdi. Nobre, sarı-lacivertlilerin Lyon'dan daha kaliteli bir takım olduğunu ve tur atlayacaklarına inandığını söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon’a konuk olacak. Bu maç öncesinde Lyon Fenerbahçeliler Derneği’nin konuğu olan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktör Mert Nobre, açıklamalarda bulundu. 

''BİZ KAZANACAĞIZ!''

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalacağına inandığını belirten Mert Nobre, “Çok önemli bir maç. Bugün ben pozitif bakıyorum inanıyorum. Biz kazanacağız. Uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi’nden katılacağız. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve Şampiyonlar Ligi’ne bu kadar uzak kalamaz. Genç bir rakip var ama Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncuları var bu bir avantaj. O tecrübe bugün çok önemli. Kazanacağız ve inşallah maçtan sonra herkes mutlu olacak” ifadelerini kullandı.

''HEM ŞAMPİYONLAR LİGİ HEM ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖNEMLİ''

Fenerbahçe için hem Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın hem de lig şampiyonluğunun önemli olduğunu belirten Nobre, “Fenerbahçe için hem Şampiyonlar Ligi hem şampiyonluk çok önemli. Ben inanıyorum bu sene ikisini de başarabilir. Lyon’a karşı Fenerbahçe bugün oldukça avantajlı. Bu maçlarda hata yapmamak önemli” sözlerini sarf etti.

''HER SENE YABANCI KURALI DEĞİŞMEZ''

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı futbolcu sınırı konusunda aldığı karar hakkında konuşan Nobre, “Federasyon bu konulara biraz daha dikkat etmeli. Her sene yabancı kuralı değişmez. Bir kural olur bu da en az 5 sene geçerli olur. Her sene değişirse buna uyabilmek çok zor. Biraz daha dikkat etmek lazım. Benim planım tekrar hocalık yapmak. Daha önce 5-6 takım çalıştırdım. Tekrar sahada olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mert Nobre'den Lyon-Fenerbahçe maçı için tahmin - Son Dakika

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