Bahşılı\'da İstişare Toplantısı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kaymakam Fidan Bozkır başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, il genel meclisi üyeleri, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Bozkır, toplantıda, ilçedeki hizmetleri daha ileriye taşımak adına toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda mahallelerin ve köylerin ihtiyaçlarını, çözüm önerilerini ve planlanan projeleri detaylı şekilde ele aldıklarını anlatan Bozkır, "Ortak akıl ve işbirliğiyle ilçemize en iyi hizmeti sunmak için bir aradayız. Katılım sağlayan belediye başkanımıza, il genel meclisi üyelerimize, tüm muhtarlarımıza ve kurum müdürlerimize teşekkür ederiz. Birlik beraberlik içerisinde istişareyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.