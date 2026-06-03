Bahşılı\'da Kur\'an Kursu Kapanış Programı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için kapanış programı gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, İlçe Müftüsü Abdülkadir Başkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, eğitim gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Daha sonra öğrencilere, başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Bozkır, burada yaptığı konuşmada, çocukların dini ve ahlaki değerlerle donanmış şekilde yetişmelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Çocukların başarılarının devamını dileyen Bozkır, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.