Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da zabıta ve tarım ekiplerinin kapısı açılmayan iki iş yerine dron ile düzenlediği baskında büyük bir gıda skandalı ortaya çıkarıldı. Piyasaya sürülmek üzere olan 6 bin litre pekmez, tonlarca kaşar peyniri ve baharatın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıdaya el konulurken, halk sağlığını hiçe sayan işletmeler hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Rutin kontroller sırasında iki farklı iş yerinde tonlarca uygunsuz gıda ürünü yakalandı.

KAPIYI AÇMADILAR, DRON DEVREYE GİRDİ

Denetim esnasında iş yeri sahiplerinin kapıları açmaması üzerine ekipler operasyonu derinleştirdi. Devreye sokulan dron kamerasıyla iş yerlerinin içinde kişilerin bulunduğu ve içeride hareketlilik olduğu belirlendi. Ekiplerin kararlı müdahalesiyle içeri girilerek yapılan detaylı incelemelerde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden riskli ürünler tek tek kayıt altına alındı.

Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

TONLARCA PEKMEZ, PEYNİR VE BAHARAT İMHA EDİLECEK

Yapılan aramalarda ele geçirilen ve imha edilmek üzere muhafaza altına alınan ürünlerin bilançosu şu şekilde açıklandı:

  • 6 bin litre pekmez,
  • Yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin,
  • 3 ton son kullanma tarihi geçmiş baharat,
  • Yaklaşık 7 ton bozulmuş ve raflardan toplanmış muhtelif gıda ürünü.
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

SORUŞTURMA VE CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 10 tonluk sahte ve bozuk gıdaya el konulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından iş yeri sahipleri hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı. Satıştan çekilen ürünlerle ilgili mevzuat doğrultusunda imha işlemi uygulanacağı öğrenilirken, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki gıda güvenliği denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Gaziosmanpaşa, Güncel, Zabıta, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Yüzüğü taktı Uzak Şehir’in Kadir’inin sır gibi sakladığı sevgilisi Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi
Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi
Serdal Adalı’nın talihsiz anı Basın toplantısında yere düştü Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü
Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze’de her gece 30-40 kişi öldürülsün Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze'de her gece 30-40 kişi öldürülsün
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:07
Odaya aldılar Galatasaray’dan Torreira için kritik hamle
Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle
11:06
Fenerbahçe’de sıcak saatler Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
09:52
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
08:51
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:08:48. #7.13#
SON DAKİKA: Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.