Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
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Süleymancılar'a yönelik operasyona tepki gösteren Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki gösterdi. Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklama kararlarına tepki gösteren Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sert bir dille karşılık verdi.

Saral, Kuytul’un Süleymancılar’a yönelik operasyonu eleştirdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadelerini kullandı.

"DEVLETTEN BÜYÜK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

Açıklamasında devletin ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Oktay Saral, din ve mukaddes değerlerin arkasına sığınarak devlete meydan okunamayacağını vurguladı. Saral paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur."

ALPARSLAN KUYTUL NE DEMİŞTİ?

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından çektiği videoda cemaatlerin teslim olmaması gerektiğini savunmuştu. Kayyum atamalarını da eleştiren Kuytul açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer suçlularsa olay çıkartmalarına gerek yok, eğer suçsuzlarsa mücadele etmeliler. Suçsuzlarsa mücadele etsinler, teslim olmasınlar. Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli, her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek? Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Partilere, belediyelere, fabrikalara kayyum atıyorlar, herkesin işini gücünü mahvediyorlar. Şimdi de cemaate mi kayyum atayacaksınız? Eğer bu kişi cebini dolduran, servet yapan biri değilse, cemaatleri hocalarını savunmalıdır."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Alparslan Kuytul, Oktay Saral, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    devletten daha güçlü Allah vardır sn saral. 5 2 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    diğer tarikatlara da aynısıni bekliyoruz 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Dogru söylüyor . Bunların kime ne faydası var .. Allah adını kullanıp servet yapıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Boş konuşmak böyle bir sey işte 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! - Son Dakika
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