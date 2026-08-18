Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'daki bir gazinodan yaptığı canlı yayında kendisini iş yeri müdürü gibi tanıtıp genç kızları konaklama ve para vaadiyle gazinoda çalışmaya davet eden "Reşo" takma adlı Tevfik Beyhan, Bursa'daki evinde yakalandı. Fuhşu kolaylaştırmak ve aracılık etmek suçundan mahkemeye çıkarılan ve daha önceden de suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da kız arkadaşı ile birlikte gittiği gazinoda bir sanal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden 'Reşo' takma adıyla, kendisine ulaşan genç kızları bu gibi iş yerlerinde çalışmaya davet eden Tevfik Beyhan (35), Yalova Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla gözaltına alındı. 'Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak ve yayma' suçundan mahkemeye çıkarılan Beyhan tutuklandı.

Kız arkadaşı D.P. ile birlikte gazinoya giden Tevfik Beyhan, dün gece saat 01.00 sıralarında arkadaşının yanında, bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden paylaşım yaptı. 'Reşo' takma adıyla yaptığı yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, yayını izleyen ve mesaj göndererek soru soran genç kızları bu iş yerlerinde çalışmaya davet ederek, "Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok" diye çağrıda bulundu.

Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

"YEME, İÇME VE KONAKLAMA BANA AİT"

Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tevfik Beyhan, bir başka paylaşımında ise "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada kendinize. Yani yeme içme konaklama servis zaten bana ait, mekanımız güzel bizim yani" dedi.

Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova'da yapılan sanal medya canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, paylaşımı yapan Beyhan'ın müdür veya çalışan olmadığını, sadece müşteri olarak geldiğini bildirdi. Tevfik Beyhan'ın yanında bulunan isminin D.P. olduğunu belirlenen kız arkadaşını gözaltına aldı. D.P. verdiği ifadesinde, Beyhan ile 2 ay önce tanışıp arkadaş olduklarını, paylaşım yaptığı gece isteği üzerine gazinoya gidip eğlendiğini söyledi. D.P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tevfik Beyhan, yaşadığı Bursa'daki evinde gözaltına alındı. Beyhan, ifadesinin ardından, 'Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak ve yayma' suçundan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Benzer suçlardan birçok kaydı bulunan 'Reşo' takma adlı Tevfik Beyhan, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yalova, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Y T Y T:
    çıkarmayın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Yüzüğü taktı Uzak Şehir’in Kadir’inin sır gibi sakladığı sevgilisi Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi
Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi
Serdal Adalı’nın talihsiz anı Basın toplantısında yere düştü Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü
Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze’de her gece 30-40 kişi öldürülsün Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze'de her gece 30-40 kişi öldürülsün
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Galatasaray’ı şoke eden talep Sözleşmesini feshetmek istiyor Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor

12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
11:07
Odaya aldılar Galatasaray’dan Torreira için kritik hamle
Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle
11:06
Fenerbahçe’de sıcak saatler Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
09:52
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
08:51
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:18:31. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.