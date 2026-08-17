Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi

Fenerbahçe\'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
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Fenerbahçe'nin Bologna forması giyen İngiliz sol kanat Jonathan Rowe için girişimde bulunduğu ancak İtalyan ekibinden olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hücum gücünü kaybetmemek için 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına karşı çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-lacivertliler, Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ancak Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin talebine olumsuz yanıt verdi.

TEDESCO GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun İngiliz futbolcunun takımdan ayrılmasına karşı çıktığı belirtildi. Tedesco'nun takımının hücum gücünü daha fazla düşürmek istemediği ve bu nedenle Rowe'un kadroda tutulmasını talep ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi

BRIGHTON MAÇI KARARI ETKİLEDİ

Bologna'nın önceki gün Brighton'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada kanatlardan oyun kurmakta zorlandığı, hücumların büyük bölümünü merkezden geliştirdiği belirtildi. Bu nedenle Tedesco'nun kadrosundaki kanat oyuncularını korumak istediği ve Jonathan Rowe'un ayrılığına onay vermediği kaydedildi.

43 MAÇTA 8 GOL, 5 ASİST

Geçen yaz Marsilya'dan 17 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'ya transfer olan Jonathan Rowe, İtalyan ekibinde 43 karşılaşmaya çıktı. 23 yaşındaki İngiliz futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Rowe'un Bologna ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Bologna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Dracarys null Dracarys null:
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