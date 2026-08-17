İzmit'te Cinayet ve İntihar Girişimi - Son Dakika
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İzmit'te Cinayet ve İntihar Girişimi

İzmit\'te Cinayet ve İntihar Girişimi
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Eski eşin kadının evli olduğu adamı vuran şüpheli, ardından intihar girişiminde bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, eski eşinin yeni evlendiği adamı sokak ortasında tabancayla vuran şahıs, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti. Vurulan adam olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

APARTMANIN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 12.00 sıralarında İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.A., eski eşinin evlendiği M.K. ile karşılaştı. Belinden çıkardığı tabancayla M.K.’ye ateş açan R.A., adamı kanlar içinde yere serdi. Ağır yaralanan M.K. apartman girişinde yere yığıldı.

İzmit'te <a class='keyword-sd' href='/cinayet/' title='Cinayet'>Cinayet</a> ve İntihar Girişimi

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Gözü dönmüş saldırgan, silahlı saldırının ardından hızla binaya girerek üst katlara kaçtı. R.A., burada elindeki tabancayı bu kez kendi başına doğrultarak ateş etti.

İzmit'te Cinayet ve İntihar Girişimi

BİRİ ÖLÜ, BİRİ AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen M.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Apartman içinde ağır yaralı halde bulunan şüpheli R.A. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İzmit'te Cinayet ve İntihar Girişimi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Cinayet ve İntihar Girişimi - Son Dakika

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