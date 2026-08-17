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Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor

Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
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Bitcoin, durgun geçen hafta sonunun ardından haftaya yükselişle başlayarak yayım sırasında 63 bin 500 dolar seviyesine çıktı. Takvim geçen haftaya kıyasla daha sakin olsa da bu hafta ABD'den gelecek Fed tutanakları ve iş gücü verileri piyasada yeni bir oynaklık dalgası tetikleyebilir.

Haftanın en çok izlenecek gelişmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Temmuz toplantısına ait tutanakların 19 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de yayımlanması olacak. Yatırımcılar, faiz patikasına ve eylül toplantısına ilişkin ipucu bulmak için bu tutanaklara odaklandı.

Fed, temmuz sonundaki toplantıda faizi üst üste beşinci kez sabit tutmuştu. Ancak bu karar, kurul içinde derinleşen bir görüş ayrılığını da açığa çıkarmıştı. Üç yetkili faiz artırımından yana oy kullanmıştı. Yatırımcılar tutanaklarda, enflasyon endişelerinin ağırlığını ve başka üyelerin de faiz artırımına ne ölçüde açık olduğunu anlamaya çalışacak. Sıkı para politikası beklentisi genellikle kripto paralar gibi spekülatif varlıklar üzerinde baskı yaratıyor.

PERAKENDE SATIŞLAR DOKUZ AY SONRA GERİLEDİ

Son ekonomik veriler tablodaki belirsizliği artırdı. ABD'de perakende satışlar temmuzda beklenmedik biçimde yüzde 0,6 geriledi ve dokuz ayın ilk düşüşünü kaydetti. Son dönemdeki işsizlik ve enflasyon verileri, eylül ayında faiz artırımı ihtimaline yönelik beklentileri de zayıflattı.

Piyasanın izleyeceği bir diğer önemli veri 20 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak. Veri, ABD iş gücü piyasasına ilişkin güncel bir görünüm sunacak. Aynı saatte açıklanacak ağustos ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ekonomik faaliyetteki değişimlere dair erken bir sinyal verebilir.

ETHEREUM 1600 DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNUYOR

Kripto paralar hafta sonu boyunca durgun seyretti, ancak çoğu varlık pazartesi sabahı hafif yükseliş kaydetti. Bitcoin 63 bin 400 dolara çıkarken Ethereum yaklaşık 1625 dolardan işlem gördü. XRP ise psikolojik 1 dolarlık destek için mücadelesini sürdürüyor.

Bazı altcoinler de piyasa genelinden olumlu ayrıştı. WLFI tarafında ise bağlantılı kuruluş World Liberty Trust Company'ye verilen koşullu ulusal tröst bankası onayı öne çıktı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor - Son Dakika

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