Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Muhtarlar, daha sonra Kaymakam Fidan Bozkır'la bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Bahşılı'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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