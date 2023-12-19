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BAİBÜ'de anne ve anne adaylarına iklim değişikliği okuryazarlığı eğitimi - Son Dakika
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BAİBÜ'de anne ve anne adaylarına iklim değişikliği okuryazarlığı eğitimi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) anne ve anne adayı olan akademik personele yönelik 'iklim değişikliği okuryazarlığı' temalı eğitim verilmeye başlandı. Eğitim kapsamında gıda güvenliği, gıda hijyeni, halk sağlığı, medya ve finansal okuryazarlık gibi konular da ele alınıyor. Programın açılışında konuşan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, katılımcıların fikirlerinin programları şekillendirdiğini ve bu tür etkinliklerin çarpan etkisi olduğunu belirtti. Eğitimler, 22 Aralık'ta sona erecek.

BAİBÜ\'de anne ve anne adaylarına iklim değişikliği okuryazarlığı eğitimi
19.12.2023 - 12:41,
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) anne ve anne adayı olan akademik personele yönelik "iklim değişikliği okuryazarlığı" temalı eğitim verilmeye başladı.

Bolu Valiliği, BAİBÜ Rektörlüğü ile Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KATUM) işbirliğiyle "8. Anneler Üniversitede Okulu" programının açılışı, İzzet Baysal Kültür Merkezi'ndeki mavi salonda yapıldı.

Etkinlikte konuşan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, şu ana kadar program kapsamında yüzlerce anne ve anne adayına gıda güvenliği, gıda hijyeni, halk sağlığı, medya ve finansal okuryazarlık, sıfır atık, madde bağımlılığı gibi birçok konuda eğitim verildiğini anlattı.

Bu dönemki eğitimin temasının iklim değişikliği okuryazarlığı olduğunu belirten Alişarlı, "Üniversite olarak sadece biz eğitim vermiyoruz aslında. Biz de sizlerden çok şey öğreniyoruz. Sizlerden gelen fikirler ve teklifler sayesinde programlarımızı şekillendiriyoruz. Bu yüzden sizlerin bu eğitime katılması çok kıymetli. Bu tür etkinliklerin çarpan etkisi vardır. Öğrendiklerinizi, tecrübelerinizi toplumla paylaştıkça çarpan etkisi de artar." diye konuştu.

"Dünyanın yaklaşık yüzde 40'ı su kriziyle karşı karşıya"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir de "Suyun Mesajı" konusunda annelere sunum yaptı.

Küresel iklim değişikliğinden en çok suyun etkilendiğini vurgulayan Demir, "Şu anda dünyanın yaklaşık yüzde 40'ı su kriziyle karşı karşıya. Her geçen gün küresel iklim değişikliği etkisiyle dünyanın ve sulak alanların yok olmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, suyun olmadığı bir hayatın düşünülemeyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama şu anda dünyada 1 milyar insan günde 2 litre suyla yaşamını devam ettiriyor. Yusuf Has Hacip çok güzel söylemiş; 'Su her şeyi temizler de peki suyu kirletirsek suyu ne temizler?' İşte küresel iklim değişikliğinin tam da kritik noktası budur. Suyu kirletirsek temizleme imkanımız yok. Yok olmaya mahkum bir geleceği inşa etmiş oluruz."

Programın açılışına Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Sönmezel ve öğrenciler de katıldı.

Anne ve anne adayı olan akademik personele verilen eğitimler, 22 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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