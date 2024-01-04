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BAİBÜ Öğrencileri Çevre Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Kampüsü Temizledi - Son Dakika
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BAİBÜ Öğrencileri Çevre Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Kampüsü Temizledi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde okudukları 'Topluma Hizmet' dersi kapsamında çevre kirliliğiyle ilgili çalışma yürüttü. Doç. Dr. Başak Ümit Bozkurt danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmada, öğrenciler üniversitenin Gölköy yerleşkesinde temizlik yaparak çevre kirliliğine dikkat çekti. Ayrıca, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi planlayan öğrenciler, toplumun doğanın korunması konusunda bilinçlenmesi gerektiğine vurgu yaparak herkesi duyarlı olmaya davet etti.

BAİBÜ Öğrencileri Çevre Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Kampüsü Temizledi
04.01.2024 - 11:45,
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, çevre kirliliğine dikkati çekmek için kampüsü temizledi.

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler, "Topluma Hizmet" dersi kapsamında Doç. Dr. Başak Ümit Bozkurt danışmanlığında çevre kirliliğiyle ilgili çalışma yürüttü.

Bu kapsamda üniversitenin Gölköy yerleşkesinde temizlik yaparak farkındalık oluşturan öğrenciler, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi planlıyor.

Doğanın korunması konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğine dikkati çeken öğrenciler, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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