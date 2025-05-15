BAİBÜ Öğrencilerinden Teknik Saha Gezisi - Son Dakika
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BAİBÜ Öğrencilerinden Teknik Saha Gezisi

BAİBÜ inşaat teknolojisi öğrencileri, değerleme dersi için tapu ve kadastro müdürlüklerini ziyaret etti.

15.05.2025 12:40
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojisi Programı öğrencileri, teknik saha gezisi yaptı.

Öğrenciler, "Taşınmaz Değerlemesi" dersi kapsamında öğretim görevlisi Murat Tabanoğlu koordinesinde il merkezinde incelemelerde bulundu.

Gezi kapsamında öğrenciler, Bolu Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi İmar Müdürlüklerini ziyaret etti.

Ziyaret edilen kurumlarda öğrencilere hem birimlerin işleyişi tanıtıldı hem de taşınmaz değerlemesi ile ilgili uygulamalara dair bilgiler verildi.

Öğrenciler, belediye mücavir alan sınırları içinde ve dışında yer alan taşınmazların değerlemelerini uygulamalı yaparak teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Yeniçağa'daki çocuk parkları yenileniyor

Yeniçağa Belediyesi, çocuk parklarını yenilemek için bakım ve onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların keyifle vakit geçireceği alanlar oluşturmak için çalışan belediye ekiplerinin, çocuk parklarındaki ekipmanları modernize ederek çocukların sağlıklı, güvenli ve eğlenceli ortamda oyun oynamasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Bu kapsamda oyun alanlarının zeminlerin güvenli hale getirilmesi, eskiyen oyun gruplarının değiştirilmesi ve çocukların becerilerini destekleyen yeni oyuncakların eklenmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Göynük'te orman yangını eğitimi yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık amacıyla Göynük Orman İşletme Müdürlüğünde eğitim programı düzenlendi.

Eğitim kapsamında, yangınların çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Teorik bilgilendirmelerin ardından arazide yangınla mücadele ekipmanlarının tanıtımı yapılarak orman muhafaza memurları ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı.

Eğitime, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, şube ve işletme şefleri de katıldı.

Taşkesti'de KETEM taraması yapıldı

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, belediye ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle sağlık taraması yapıldı.

KETEM'in sunduğu ücretsiz kanser taramaları kapsamında 20 kişi, sağlık testlerinden geçti.

Özellikle meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhisin önemine dikkati çeken ekipler, vatandaşları düzenli kontrole teşvik etti.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Yaşar Çelik, Yeniçağa, Eğitim, Sağlık, Güncel, İnşaat, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAİBÜ Öğrencilerinden Teknik Saha Gezisi - Son Dakika

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