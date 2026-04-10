BAİBÜ'ye Yeni Hastane Müjdesi
BAİBÜ'ye Yeni Hastane Müjdesi

10.04.2026 11:34
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne 300 yatak kapasiteli yeni hastane inşa edilecek.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, yoğunluğun yaşandığı üniversite hastanesine ek olarak yeni bir hastane yapılacağını açıklayarak, "Yaklaşık 300 yatak kapasiteli bir hastanenin inşa edilmesi söz konusu. Zaten şu anda ilgili bakanlığın 500 yatak kapasiteli bir üniversite hastanesi projesi yatırım bütçesine alınmış durumda" dedi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversitenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ek olarak yeni bir hastane yapılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Rektör Yiğit, üniversitenin acil eylem planı kapsamında hastanenin ilk sırada yer aldığını açıklayarak şunları söyledi:

"Hastanemizle ilgili yeni bir bina, ek bir bina yapma talebimizin önünde en büyük engel genişleme alanımız içerisinde yer alan bir alanın daha önce Gençlik Spor Bakanlığı'na KYK Yurdu yapılması için tahsis edilmiş olmasıydı. Bizim onlara gösterdiğimiz başka bir alan karşılığında daha önce kendilerine tahsis edilmiş olan hastanenin genişleme alanında yer alan alanı bize tekrar geri verdiler. Böylelikle şimdi hastanemizin genişleme alanı 62 dönüm bir araziye tekabül ediyor ve buraya yaklaşık 300 yatak kapasiteli bir hastanenin inşa edilmesi söz konusu. Zaten şu anda ilgili bakanlığın 500 yatak kapasiteli bir üniversite hastanesi projesi yatırım bütçesine alınmış durumda. Biz bu 500 yatak kapasitesinin 2'ye bölünmesi, 300 yatak kapasitesinin üniversite hastanesi olarak kampüsümüze mevcut hastane ile entegre olacak şekilde yapılmasını, diğer 200 yatak kapasitenin de şehirdeki ihtiyacı görecek şekilde yapılması noktasında taleplerimizi hem Sağlık Bakanlığımıza hem strateji bütçe başkanlığımıza ilettik. Tabii projenin de hazırlanması gerekiyor. Biz burada inşaat faaliyetlerine bu sene içerisinde bu sene bitmeden eğer mümkünse başlamak istiyoruz."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAİBÜ'ye Yeni Hastane Müjdesi - Son Dakika

SON DAKİKA: BAİBÜ'ye Yeni Hastane Müjdesi - Son Dakika
