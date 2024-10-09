Bakan Bak Portekiz\'de Spor Konferansı\'na Katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Portekiz'de gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Bak, üye ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüyle, uluslararası iş birliklerimizi ve projelerimizi değerlendirdik. Herkes için erişilebilir spor ve sağlıklı, güçlü nesiller için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.