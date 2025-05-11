Bakan Bak, Serdal Adalı'yı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı mesajında, "Başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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