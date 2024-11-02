Bakan Bak'tan Jokeylere Tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen ile 44. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Dragon Flame" isimli atın jokeyi Akın Sözen ve atın sahibi Emrah Agun ile 44. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli atın jokeyi Ahmet Çelik ve atın sahibi Arif Çelik'i kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılında yapılan yarışlarda mücadele edenleri de tebrik ediyor, jokeyler Akın Sözen ile Ahmet Çelik'in başarılarının devamını diliyorum."