Ankara'da düzenlenen Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreninde Bakan Bayraktar, eğitimin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Bayraktar, yeşil teknoloji alanında yetenekli bireylerin yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, okulun bu amaca katkı sunacağını belirtti.
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9.09.2024 16:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar Cezeri Lisesi Açılışını Yaptı - Son Dakika
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