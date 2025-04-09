Bakan Bayraktar: Elektrik Zammı İçin Destek Sürecek - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Elektrik Zammı İçin Destek Sürecek

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Enerji Bakanı Bayraktar, elektriğe yapılan zamlara yanıt vererek devlet desteklerinin süreceğini açıkladı.

09.04.2025 13:13
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(TBMM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yapılan zamlara ilişkin soruya, "Biz henüz maliyetleri yansıtmış değiliz. Bu anlamda biz devlet desteklerine ve özellikle dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin elektriğe yapılan zamlara ilişkin sorusunu yanıtladı. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Elektrikle alakalı devletimizin destekleri biliyorsunuz uzun zamandır var ve biz buna devam ediyoruz. Bu fiyat artışından önce elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyor yani şu an da aslında elektriğin normal olması gereken maliyetinin çok altında biz bunu vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Aslında yapılan bu destek miktarındaki bir düzenleme, dolayısıyla biz desteğe halen devam ediyoruz. Şu an itribarıyla da yine devlet olarak biz faturaların yüzde 50'sini hala karşılamaya devam ediyoruz. Son fiyatlarla bile son gelinen durum budur.

Dolayısıyla aslında biz henüz maliyetleri yansıtmış değiliz. Bu anlamda biz devlet desteklerine ve özellikle dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ama esasında desteklerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılması bu konuda da biliyorsunuz şubat ayında bir düzenleme yapmıştık. Belli bir tüketimin üzerindeki abonelere elektriğin maliyeti neyse onu yansıtmaya başlamıştık. Bu yüzde 3'lük bir abone kesimi, 1.2 milyon. Dolayısıyla bundan sonra onun dışında kalan 40 milyon aboneye de desteklerimiz devam edecek."

Yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bayraktar, "Öyle bir planımız yok. Destek bütçesinden bunu karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar: Elektrik Zammı İçin Destek Sürecek - Son Dakika

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