Bakan Bayraktar: Enerjide 3 Temel Meselemiz Var

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde dijital haber portallarının yöneticileriyle bir araya geldi. Bayraktar, enerji verimliliği, ithalat bağımlılığı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen sohbet programında enerji politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında üç temel sorunu olduğunu belirtti: artan talep, enerji ithalatı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi. Bu sorunların çözümünde enerji verimliliğinin kilit rol oynadığını vurgulayan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladıklarını ve enerji verimliliğini küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, 5-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na enerji bakanlarını davet edeceklerini ve eylül ayında küresel bir zirve planladıklarını ifade etti. Ayrıca, BAE'nin OPEC+'tan ayrılması, Doruk Madencilik'teki işçi alacakları, Somali ve Libya'daki sondaj çalışmaları, Akkuyu Nükleer Santrali ve nadir toprak elementleri gibi konulara da değindi. Bayraktar, Hürmüz Boğazı krizinin Türkiye'ye vergi boyutunda 600 milyar TL maliyeti olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise, enerji verimliliği ve sıfır atık konularının ayrılmaz olduğunu vurgulayarak, İstanbul'u bu alanlarda dünya merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:57
BAE’nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 11:24:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.