Bakan Bayraktar: Enerjide 3 Temel Meselemiz Var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen sohbet programında enerji politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında üç temel sorunu olduğunu belirtti: artan talep, enerji ithalatı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi. Bu sorunların çözümünde enerji verimliliğinin kilit rol oynadığını vurgulayan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladıklarını ve enerji verimliliğini küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, 5-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na enerji bakanlarını davet edeceklerini ve eylül ayında küresel bir zirve planladıklarını ifade etti. Ayrıca, BAE'nin OPEC+'tan ayrılması, Doruk Madencilik'teki işçi alacakları, Somali ve Libya'daki sondaj çalışmaları, Akkuyu Nükleer Santrali ve nadir toprak elementleri gibi konulara da değindi. Bayraktar, Hürmüz Boğazı krizinin Türkiye'ye vergi boyutunda 600 milyar TL maliyeti olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise, enerji verimliliği ve sıfır atık konularının ayrılmaz olduğunu vurgulayarak, İstanbul'u bu alanlarda dünya merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.