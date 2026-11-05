Bakan Ben-Gvir'in emriyle Doğu Kudüs'te Kudüs'ün Çocukları spor kulübü 6 ay kapatıldı - Son Dakika
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Bakan Ben-Gvir'in emriyle Doğu Kudüs'te Kudüs'ün Çocukları spor kulübü 6 ay kapatıldı

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Kudüs Valiliğine göre İsrail, Doğu Kudüs'teki Kudüs'ün Çocukları spor kulübünü Bakan Ben-Gvir'in emriyle kapattı. Polisin mühürlediği kulübün kapatma kararı 6 ay sürecek ve başka adla faaliyette de geçerli olacak.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir spor kulübünü "İsrail egemenliğindeki bölgede faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle kapattı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Es-Sadiyye Mahallesinde bulunan "Kudüs'ün Çocukları" adlı spor kulübünün Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in emriyle kapatıldığı belirtildi.

İsrail polisinin kapatma emrini kulübün kapısına astığı ve yeniden açılmaması için de dış kapısını demir kilitle mühürlediği aktarıldı.

Spor kulübünün kapatılmasının, Kudüs'teki sportif, kültürel ve sosyal faaliyetleri kısıtlama politikasının bir uzantısı olduğu kaydedildi.

Söz konusu kapatma kararı, İsrail Meclisi (Knesset) tarafından 1994 yılında kabul edilen ve "Faaliyetlerin Kısıtlanması" olarak da bilinen Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne İlişkin Geçici Anlaşmanın Uygulanması Kanunu kapsamında alındı.

Kararda, Filistin yönetiminin, söz konusu spor kulübü kanalıyla "İsrail egemenliğindeki bölgelerde faaliyette bulunduğu" iddia edildi.

Kararın, kulübün başka isimler kullanarak faaliyette bulunması durumunda da geçerli olacağı ve 6 ay boyunca yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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