Bakan Bolat Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

BİLECİK'TE ZİYARETLERDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'daki ziyaretlerinin ardından Bilecik'e geçti. Bilecik Valiliği'ne ziyaret eden Bakan Bolat, Vali Faik Oktay Sözer ve beraberindeki il protokolü tarafından karşılanırken, kentte yapılan çalışmalarla bilgili bilgi aldı. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Bolat, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini hatırlatarak, "İnanıyorum ki önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçiminde aziz ve necip halkımız muhalefetin durumu ile iktidarın ortaya koyduğu bu başarılı tablo arasındaki farkı çok iyi görecek. Türkiye'nin güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yoluna devam etmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah bir kez daha güçlü bir oy çoğunluğuyla seçecek ve AK Parti'mize ve ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile de beraber parlamentoda da rahat bir çoğunluğu bahşedecektir" dedi.

Ak Parti'ye yeni katılımları değerlendiren Bakan Bolat, "Biliyorsunuz partimize yoğun katılımlar oluyor, milletvekillerinden, belediye başkanlarından, meclis üyelerine kadar. Bu tablo bile rüzgarın AK Parti'den yana nasıl kuvvetli esmeye başladığını göstermektedir. Burada Türkiye'nin esenliği, bekası, birlik ve beraberliği için Cumhur İttifakımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve hükümetimiz Türkiye'nin sigortasıdır. İnşallah sizlerin ve bizlerin birlikte büyük çalışmamızla, halkımızın dua ve desteği ile Türkiye Yüzyılı kervanı yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Bakan Bolat, AK Parti'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bolat, daha sonra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek iş adamlarıyla buluştu, ardından Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bilecik Valiliği yeni hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare toplantısına katılan Bakan Bolat, Bilecik'in seramik, mermer ve doğal taş, metal, makine ve madencilik başta olmak üzere farklı sektörlerde güçlü bir üretim yapısına sahip olduğunu söyledi. Bilecik'te 6 bin 631 esnaf ve sanatkar bulunduğunu kaydeden Bolat, esnafa yönelik desteklerin de sürdüğünü söyleyerek, 2025 yılında Bilecik'teki esnaf ve sanatkarlara yaklaşık 471 milyon lira faiz indirimli kredi sağlandığını, 2026 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla ise bu tutarın 278 milyon lira olduğunu ifade etti. Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona ererken Bakan Bolat, programlarının ardından kentten ayrıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/BİLECİK,