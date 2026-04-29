Bakan Bolat, Bursa İş Dünyası İstişare Toplantısı'na Katıldı

29.04.2026 12:26  Güncelleme: 13:56
(BURSA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Bursa İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Bolat, Bursa'nın üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden olduğunu söyledi.

Bursa İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bursa'nın üretim, ticaret ve ihracattaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, şehri daha ileri taşımak amacıyla istişarelerde bulunuldu.

Bakan Ömer Bolat, küresel, ulusal ve bölgesel ölçekte örnekler eşliğinde, Türkiye'nin ticaret vizyonunu, Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü faaliyetleri ve geleceğe yönelik potansiyel alanları aktardı.

Bursa'nın üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, Bursa'nın ihracatının 2025 yılında yüzde 10 artış göstererek 20 milyar dolara ulaştığını, 2026 yılının ilk üç ayında da artış eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Kent ekonomisine sağlanan destek ve hibeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bolat, kentte 88 bin esnaf ile yaklaşık 100 esnaf ve sanatkar odasının faaliyet gösterdiğini belirterek, ziyaretleri kapsamında TESKOMB kefaleti ve Halkbank kaynaklarıyla 200 milyon TL tutarında esnaf destek kredisinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursa'nın sanayisiyle, ihracatıyla ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin üretim gücünü temsil ettiğini söyledi. Bursa'nın otomobilden tekstile, makineden gıdaya kadar birçok sektörde üretim altyapısına sahip olunduğunu söyleyen Vali Ayyıldız, iş dünyasının sahip olduğu dinamizm ve vizyonla ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdüreceğini belirtti. Vali Ayyıldız, Bursa'nın gücüne güç katmak amacıyla iş dünyasına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ortak akılla hareket ettiğimiz sürece çok daha güçlü sonuçlar alacağımıza inanıyorum"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, rekabetin her zamankinden daha çetin hale geldiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Tedarik zincirleri değişmekte, yeni pazarlar oluşmakta, üretim anlayışı dönüşmektedir. Böyle bir tabloda belirleyici unsurlar; şehirlerin refleksi, kurumların uyumu ve iş dünyasının gücüdür. Bursa'nın bu anlamda önemli bir avantajı bulunmaktadır. Köklü bir üretim kültürü, güçlü bir sanayi ve ticaret altyapısı ve dış pazarlara açılma konusunda ciddi bir tecrübe birikimine sahibiz. Bizim hedefimiz bu avantajı daha da ileri taşımaktır. Daha yüksek katma değer üreten, teknolojiye daha fazla yatırım yapan, sürdürülebilirlik konusunda daha güçlü adımlar atan bir Bursa için çalışıyoruz. Bu süreçte Bakanlığımızla kurulacak iş birliklerinin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde iş dünyamızın sahadaki tecrübesi ve önerileri de bizim için yol gösterici olmaya devam edecektir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın da bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ortak akılla hareket ettiğimiz sürece çok daha güçlü sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise BTSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve projelere ilişkin, "Tüm başarı hikayelerimiz güçlü bir kamu ve özel sektör iş birliğinin ürünüdür. Sağlanan imkanlar, Bursa'nın üretim gücünü büyütmekte, ticaretini derinleştirmekte ve girişimcimizin ufkunu dünya pazarlarına taşımaktadır. Destekleriniz için sizlere ve Bakanlığımızın değerli kadrolarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

