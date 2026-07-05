Bolat: Ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığın teminatı - Son Dakika
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Bolat: Ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığın teminatı

Bolat: Ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığın teminatı
05.07.2026 17:36
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın en güçlü teminatlarındandır.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın en güçlü teminatlarındandır. Bu anlayışla; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, son çeyrek asırda yalnızca büyük eserler inşa etmedi; aynı zamanda güçlü bir ekonomik dönüşümün, üretim devriminin ve küresel yükselişin de mimarı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ihracatta rekorlar kıran, üretim kapasitesini artıran, yerli ve milli teknolojilere yatırım yapan, küresel ticarette söz sahibi bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Bugün Türkiye; güçlü sanayisi, dinamik girişimcileri, dünya pazarlarına açılan ihracatçıları ve stratejik yatırımlarıyla bölgesinde bir çekim merkezi, küresel ekonomide ise yükselen bir güç konumundadır" dedi.

'GELECEK, ÇALIŞANLARIN VE ÜRETENLERİN OMUZLARINDA YÜKSELİR'

Bakan Bolat, "Ticaret diplomasisinden e-ihracata, üretimden istihdama, lojistikten dijital dönüşüme kadar attığımız her adım, çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir Türkiye bırakma idealimizin bir parçasıdır. Bizler biliyoruz ki ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın en güçlü teminatlarındandır. Bu anlayışla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her yeni fabrika, her yeni yatırım, her yeni ihracat başarısı, Türkiye Yüzyılı'nın temellerine vurulan güçlü bir mühürdür. Çünkü gelecek, inananların, çalışanların ve üretenlerin omuzlarında yükselir. Çünkü Türkiye, artık sadece küresel gelişmeleri takip eden değil; ticarette, teknolojide ve üretimde yön veren ülkelerden biridir. ve çünkü bu yürüyüş; güçlü ekonomi, güçlü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın yürüyüşüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolat: Ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığın teminatı - Son Dakika

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