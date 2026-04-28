Bakan Bolat: Kritik Madenlerin Rolü Artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Kritik Mineraller Forumu'nda yaptığı değerlendirmede, dünyanın yeşil ve dijital ekonomiye geçiş sürecinde kritik madenlere olan ihtiyacın arttığını vurguladı. 2022-2024 arasında küresel kritik hammadde ticaretinin yüzde 16'sının ihracat kısıtlamalarından etkilendiğini belirten Bolat, kobalt ve manganezde bu oranın yüzde 70'e ulaştığını söyledi. İhracat kısıtlamalarının yerel politikalara hizmet edebileceğini ancak yaygın kullanımının küresel arzı daraltıp fiyat oynaklığını artırdığını ifade etti. Türkiye'nin açık ve kurallara dayalı ticarete önem verdiğini belirten Bolat, OECD Envanteri'nin şeffaflığı güçlendirdiğini ve kanıta dayalı politika yanıtlarını desteklediğini söyledi. Ayrıca, kritik madenlerin rolünün arttığını ve bu alanda uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.