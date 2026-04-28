Bakan Bolat: Kritik minerallerde daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Yükselen Pazarlar Forumu kapsamında düzenlenen Kritik Mineraller Forumu'na katıldı. Bolat, konuşmasında kritik minerallerin ikiz dönüşüm sürecinde elzem hale geldiğini vurgulayarak, lityum talebinin son 10 yılda neredeyse 4 katına çıktığını, nadir toprak elementleri ve kobalt talebinin ise iki katına çıktığını belirtti.

Bolat, kritik mineral arz yönetiminin dört temele dayanması gerektiğini ifade etti: çeşitlendirme yoluyla dayanıklılık, adil ve öngörülebilir ticaret, mineral zengini gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarından daha fazla değer elde etmesi ve geri dönüşüm ile yeniden kullanım gibi döngüsel ekonomi uygulamaları. Türkiye'nin küresel yönetişimi ortak sorumluluk olarak gördüğünü belirten Bolat, hiçbir ülkenin bu zorlukları tek başına ele alamayacağını ve daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.