Bakan Bolat: Kritik minerallerde daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var - Son Dakika
Bakan Bolat: Kritik minerallerde daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var

28.04.2026 15:02
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Kritik Mineraller Forumu'nda yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin kritik mineraller konusundaki zorlukları tek başına ele alamayacağını belirterek, daha güçlü bir uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Yükselen Pazarlar Forumu kapsamında düzenlenen Kritik Mineraller Forumu'na katıldı. Bolat, konuşmasında kritik minerallerin ikiz dönüşüm sürecinde elzem hale geldiğini vurgulayarak, lityum talebinin son 10 yılda neredeyse 4 katına çıktığını, nadir toprak elementleri ve kobalt talebinin ise iki katına çıktığını belirtti.

Bolat, kritik mineral arz yönetiminin dört temele dayanması gerektiğini ifade etti: çeşitlendirme yoluyla dayanıklılık, adil ve öngörülebilir ticaret, mineral zengini gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarından daha fazla değer elde etmesi ve geri dönüşüm ile yeniden kullanım gibi döngüsel ekonomi uygulamaları. Türkiye'nin küresel yönetişimi ortak sorumluluk olarak gördüğünü belirten Bolat, hiçbir ülkenin bu zorlukları tek başına ele alamayacağını ve daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Kritik minerallerde daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Bolat: Kritik minerallerde daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var - Son Dakika
