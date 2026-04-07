Bakan Bolat, Suriye Ticaret ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şa'ar ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ticaret ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa'ar ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ile gelecekteki iş birliği imkanları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriyeli mevkidaşı Nidal el-Şa'ar'ı İstanbul'da konuk ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin durumu ve işbirliği olanaklarının ele alındığını bildirdi. Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ticari diplomasi kanallarımızın karşılıklı güven temelinde geliştirilmesi, sanayi kollarımız arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi ve gümrüklerimizin modernize edilmesi noktasındaki kararlılığımızı teyit ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Ticaretin Yüzyılı hedefimiz çerçevesinde, komşu coğrafyalarımızla olan ekonomik bağlarımızı güçlendirmeye ve bölgesel kalkınma ile istikrara katkı sağlayacak stratejik adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz."