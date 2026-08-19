Bakan Bolat'tan Ertuğrul Gazi Türbesi Ziyareti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile birlikte Bilecik'in Söğüt ilçesine gitti. Bakan Bolat, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılanırken, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe girişinde Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişim törenini izleyen Bakan Bolat, kabirler başında dua okudu.
Kaynak: DHA
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