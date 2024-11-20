Bakan Cassis'in Ziyareti Güvenlik Nedenleriyle İptal

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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, Fribourg Üniversitesi ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Swissinfo internet sitesinin haberinde, Bakan Cassis'in, Slovak mevkidaşı Juraj Blanar ile panele katılmak üzere Fribourg Üniversitesine yapmayı planladığı ziyaretini iptal ettiği belirtildi.

Haberde, bunun nedeninin, birkaç grubun Filistin için gösteri çağrısı yapması olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Bakanlık, "Kutuplaşmış Dünya: Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi İçin Zorluklar ve Fırsatlar" başlığıyla düzenlenmesi planlanan etkinliğin sorunsuz yapılması için gereken koşulların sağlanmadığını bildirdi.