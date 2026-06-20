Bakan Çiftçi, Ayasofya Restorasyonunu İnceledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Restorasyon alanında incelemelerde bulunan Çiftçi, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakan Çiftçi, daha sonra camiyi ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.