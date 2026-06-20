İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Restorasyon alanında incelemelerde bulunan Çiftçi, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Bakan Çiftçi, daha sonra camiyi ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Çiftçi, Ayasofya Restorasyonunu İnceledi - Son Dakika
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