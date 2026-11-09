Bakan Çiftçi: COP31 Liderler Zirvesi için güvenlik hazırlıkları tamamlandı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) ile 11-12 Kasım Liderler Zirvesi'nin güvenliği için yapılan hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Bakan Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 100 devlet ve hükümet başkanı, 200'ün üzerinde bakan, 20 bin delege ve günlük 100 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Bakan Çiftçi, 1 milyon metrekarelik alanda, Antalya'dan sınır ve liman bölgelerine kadar uzanan 3 kademeli güvenlik planının uygulandığını, güvenlik tedbirlerinin kara, deniz ve hava unsurlarının tam koordinasyonuyla yürütüldüğünü ifade etti.

'26 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK'

Zirvenin güvenliği için toplam 26 bin personelin görevlendirildiğini açıklayan Bakan Çiftçi, 1400 özel harekat, 3 bin 298 trafik ve 160 istihbarat personeli ile havacılık personelinin de aralarında bulunduğu güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağını belirtti. Bakan Çiftçi, zirve alanı ve çevresinde üst düzey güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını, devlet ve hükümet başkanları ile beraberlerindeki heyetlerin konaklama alanları ve ulaşım güzergahlarının güvenliğinin sağlanacağını bildirdi. Bakan Çiftçi, havalimanı, kara yolu ve deniz yolu bağlantılarındaki kontrollerin de güvenlik planı kapsamında koordineli sürdürüleceğini ifade etti.

'DENİZ GÜVENLİĞİ ENTEGRE YÜRÜTÜLECEK'

Deniz güvenliği kapsamında alınan tedbirlere değinen Bakan Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 215 personelin görev yapacağını belirtti. Bakan Çiftçi, 1 korvet, 1 helikopter, Sahil Güvenlik botları, Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD) timlerinin görev alacağını, denizden alınan tedbirlerin kara ve hava güvenlik unsurlarıyla entegre şekilde yürütüleceğini bildirdi. Bakan Çiftçi, olası afet ve acil durumlara yönelik, AFAD ve sağlık birimlerinin zirve boyunca hazır bulundurulacağını ifade ederek, bu kapsamda 850 arama kurtarma personeli, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi, 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 365 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) cihazının görev ve müdahale için hazır olacağını belirtti.

Bakan Çiftçi, "Temel önceliğimiz; Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmadan, misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede temin etmektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin uluslararası organizasyonlardaki güvenlik kabiliyetini ve kurumsal tecrübesini tüm imkanlarımızla sahaya yansıtacak olan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.