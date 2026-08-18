Bakan Çiftçi'den Emniyet Teşkilatı'na Terfi Tebriği
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terfi eden emniyet müdürlerini tebrik etti ve başarılar diledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli Emniyet Teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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