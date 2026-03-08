Bakan Çiftçi'den Kadınlar Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Kadın, ailemizin temeli, toplumumuzun vicdanı ve yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Hayatın her alanında emeğiyle, fedakarlığıyla ve cesaretiyle var olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere bütün kadınlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, "KalkınmadaKadın" etiketiyle yaptığı paylaşımında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin videoya da yer verdi.