Bakan Çiftçi'den Sürücülere Uyarı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, sürücülere, araçlarına sonradan taktırılan ses ve görüntü sistemlerini çıkarmaları önerisinde bulunarak, "Vatandaşlarımıza eğer araçlarında, sonradan taktırılmış ekran veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve kanuna uygun hale getirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilerek 27 Şubat'ta yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelere ilişkin Bakanlıkta açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Bu değişikliklerin bir kısmı 'APP plaka' dediğimiz, vatandaşlar arasında bu isimle bilinen ve geçtiğimiz günlerde de 'standart dışı plaka' olarak tanımladığımız konuyla ilgiliydi. Onunla ilgili bir açıklama yapmıştım. Şimdi açıklama yapmam gereken husus da bu araçların içerisinde ses, görüntü, haberleşme, ekran sistemlerinin kullanılmasıyla ilgili. İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, kanunun buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde. Mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde herhangi bir sakınca yok, bu da serbest. Araçlarda ekran sistemleri var malum. Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz, değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok" ifadelerini kullandı.

'21 BİN LİRA CEZA ÖNGÖRÜLÜYOR'

Kanunla getirilen düzenlemelere değinen Bakan Çiftçi, "Ses, müzik sistemlerinin başkalarını rahatsız edecek şekilde dinlenmesi durumunda, buna 3 bin lira idari para cezası öngörüyor. Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlemememiz gerekiyor. Aracın orijinalliğini bozup, fabrikadan gelen sistemi değiştirip buna birtakım ilaveler yapılması yine kanunun müeyyideye bağladığı hususlardan bir tanesi. Örnek veriyorum; aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu kanunla yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma kanun 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti. Yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor. Bütün bunların maksadı, vatandaşlarımızı cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak değil. Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanunun mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor. Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve kanuna uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız" diye konuştu.

SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ İÇİN DE SÜRE TANINDI

Öte yandan yetkililer; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.