PSV, Hollanda Ligi\'nde üst üste 3. kez şampiyon

Hollanda Eredivisie'de 2025/26 sezonu şampiyonu belli oldu. Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.
PSV, en yakın rakibi Feyenoord'un Volendam'a puan kaybetmesinin ardından Hollanda Ligi’nde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezon 29 maçta 23 galibiyet alarak 71 puan toplayan Hollanda temsilcisi, üst üste üçüncü, toplamda ise 27. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
2023 yılında PSV'nin başına geçen 62 yaşındaki Hollandalı teknik adam Peter Bosz, takımıyla 3. lig şampiyonluğuna ulaşırken, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.
