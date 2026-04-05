PSV, Hollanda Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon
PSV, Hollanda Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon

05.04.2026 17:41
PSV, en yakın rakibi Feyenoord'un puan kaybetmesinin ardından Hollanda Ligi’nde bitime 5 hafta kala üst üste 3, toplamda 27. kez şampiyon oldu.

Hollanda Eredivisie'de 2025/26 sezonu şampiyonu belli oldu. Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

FEYENOORD ÜST ÜSTE 3, TOPLAMDA 27. KEZ ŞAMPİYON

PSV, en yakın rakibi Feyenoord'un Volendam'a puan kaybetmesinin ardından Hollanda Ligi’nde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezon 29 maçta 23 galibiyet alarak 71 puan toplayan Hollanda temsilcisi, üst üste üçüncü, toplamda ise 27. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. 

PETER BOSZ İLE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

2023 yılında PSV'nin başına geçen 62 yaşındaki Hollandalı teknik adam Peter Bosz, takımıyla 3. lig şampiyonluğuna ulaşırken, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazanmayı başardı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yağız spotcu yağız spotcu:
    feyenord sampıyon yazmıssınız siz habercıysenız biz neyız 5 0 Yanıtla
  • Abdullah Seven Abdullah Seven:
    Yapı var hakemler taraf tutuyor???? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
