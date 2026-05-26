Bakan Çiftçi'den taziye ve şehit kabri ziyareti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Çumra ilçesinde eski AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk'a taziye ziyaretinde bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk'a, oğlu Fatih Konuk'un vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

Evlat acısının, yüreğe düşen en ağır imtihanlardan biri olduğunu belirten Çiftçi, "Merhum Fatih Konuk'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; Sayın Recep Konuk'a ve kıymetli ailesine sabrı cemil niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Ardından, rahmetli babası Musa Çiftçi'nin de kabrinin bulunduğu Çumra Musalla Mezarlığı'nı ziyaret ederek ahirete irtihal eden tüm geçmişleri için dua ettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, kahraman şehidimiz Piyade Onbaşı Hüseyin Ceran'ın kabri başında kıymetli ailesiyle de bir araya geldik. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu bir kez daha ifade ettik. Rabbim, ahirete irtihal eden tüm geçmişlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet, makamlarını ali kılsın."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.