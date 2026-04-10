Bakan Çiftçi'den Turgut Aslan'a Ziyaret

10.04.2026 20:41
İçişleri Bakanı Çiftçi, Polis Haftası'nda 15 Temmuz Gazisi Aslan'ı ziyaret etti, kahraman polislere teşekkür etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve millet iradesini canı pahasına savunan Sayın Turgut Aslan'ın şahsında; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve demokrasimizin muhafazası uğruna fedakarca görev yapan kahraman polislerimize bir kez daha şükranlarımızı ifade ettik. Türk Polis Teşkilatımızın 181 yıllık onurlu birikimini, görev aşkını ve milletimize adanmışlığını saygıyla selamlıyor; emniyet mensuplarımızın her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:44
Hull City’nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
20:39
Hakan Safi’den Porto’ya sürpriz ziyaret
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 5. gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 5. gol de geldi
