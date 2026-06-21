Bakan Çiftçi'den YKS Teşekkürü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir kişinin dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir hassasiyetle çalışan İçişleri Bakanlığı ailesine teşekkür etti.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'nin ikinci gününde de öğrencilerin heyecanına ve umutlarına ortak olduklarını belirtti.

Kimliğini unutan, sınav merkezini karıştıran ve zamanla yarışan gençlerin yardımına ekiplerin yetiştiğini aktaran Çiftçi, sınavın sadece birkaç saatten ibaret olmadığını, yılların emeğinin, azminin ve kurulan hayallerin bir karşılığı olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir hassasiyetle çalışan, vatandaşımızın derdini kendi meselesi bilen ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, tüm evlatlarımızın emeklerini hayırla neticelendirsin yollarını, bahtlarını ve istikballerini açık eylesin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, emniyet birimlerinin adayları sınava yetiştirdiği görüntüler de yer aldı.