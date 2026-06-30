Bakan Çiftçi Kasyun Dağı'ndan Şam'ı Seyretti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şam'ı bir de Kasyun Dağı'ndan seyrettik. Kadim şehrin hafızasını, bugününü ve yarınını bu eşsiz manzara eşliğinde dinledik. Asırlara tanıklık eden Kasyun'dan, Şam'ın geleceğine umutla baktık. Ziyaretimize eşlik eden Suriye İçişleri Bakanı Sayın Enes Hattab'a nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için teşekkür ediyorum."