Bakan Çiftçi, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, Türk devletleri arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, suçluların iadesi, sınır aşan organize suçlarla mücadele, terör, düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığı konuları değerlendirilecek.

Türkiye'nin bu alanlardaki talep ve beklentileri muhataplarına aktarılırken, diğer ülkelerin görüş ve talepleri de ele alınacak. DEAŞ ve FETÖ ile mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi de gündemde olacak.

Bakan Çiftçi'nin, Kazakistan temasları kapsamında Kazak yetkililerin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.