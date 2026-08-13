Türkiye ve Kırgızistan'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Kırgızistan'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistanlı mevkidaşı ile görüşerek yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele ile FETÖ tehdidini ele aldı. İki ülke, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliğini artırma kararlılığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile Bakanlıkta bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliği, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele ile sınır aşan uluslararası suçlar ele alındı.

Çiftçi, görüşmede güvenlik alanında güçlü işbirliğinin önemine dikkati çekerek, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç ve sınır aşan uluslararası suçlar gibi alanların güçlü işbirliğini zorunlu kıldığını belirtti.

Türkiye'nin kardeş Kırgızistan'ın daima yanında yer aldığını, desteğini, dayanışmasını her fırsatta ifade ettiğini vurgulayan Çiftçi, ikili ilişkilerin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki birliktelikten de büyük memnuniyet duyduklarının altını çizdi.

Teşkilat çatısı altında yürütülen çalışmalarla yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmediğine, Türk dünyasının huzuru, güvenliği ve refahı için de el birliğiyle çalışıldığına işaret eden Çiftçi, gelecek ay Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı'nın işbirliğini güçlendirecek önemli bir toplantı olacağını ifade etti.

Kırgızistan'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, ülkede gayrimeşru faaliyetler yürüten FETÖ'nün yasal faaliyetlerini devlete sızmanın yasal bir kılıfı olarak kullandığına dikkati çekti.

Çiftçi, Kırgızistan makamlarını bu konuda dost ve kardeş olarak uyarmak istediklerini, Türkiye'nin bu konuda 15 Temmuz'da büyük bir bedel ödediğini, aynı duruma dost ve kardeş ülkelerin düşmesini arzu etmediklerini kaydetti.

"Kırgız makamlarıyla işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye'nin insan odaklı göç politikasına vurgu yapan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı, merhameti ve medeniyet değerlerini merkeze alan insani, vicdani ve hukuki bir göç politikası yürüttüklerini aktardı.

Çiftçi, 5 Kasım 2024'te İçişleri Bakanlığı ile Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı arasında imzalanan göç konusunda işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının, ülkeler arasındaki işbirliğinin kurumsal zemine taşınması bakımından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Düzensiz göç ve göç yönetimi alanında Kırgız makamlarıyla yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çiftçi, bu işbirliğinin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Çiftçi ayrıca, 2025 yılında 197 bin 732 Kırgız vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, Kırgız misafirlerin Türkiye'ye yönelik ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Eğitim işbirliklerine önem veriyoruz"

Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov da Türkiye'nin önemli ve güçlü bir ülke, Kırgızistan'ın ise köklü kardeşlik bağlarına sahip yakın bir dostu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin başarısından dolayı tebriklerini ileten Niyazbekov, zirvenin Türkiye'nin küresel gücünü ve etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Güvenlik alanındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Niyazbekov, polis ve jandarma başta olmak üzere Türk güvenlik güçlerinin deneyimlerinden Kırgız güvenlik birimlerinin de yararlanması amacıyla eğitim iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Kırgızistan'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı
Zeytinburnu’nda restorana silahlı saldırı şüphelinin 55 ayrı suç kaydı çıktı Zeytinburnu'nda restorana silahlı saldırı; şüphelinin 55 ayrı suç kaydı çıktı
Kocaeli’de Genç Kız Otomobil Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı Kocaeli'de Genç Kız Otomobil Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
Hastaneden ambulansla Meclis’e mi geldi İYİ Partili Şefik Çirkin’in “hayır“ oyu için dikkat çeken iddia Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

20:25
Dünya devinden Osimhen hamlesi Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor
Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor
20:22
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
20:09
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
19:36
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
19:06
Canlı anlatım: Maçta tek gol var, tempo bir an olsun düşmüyor
Canlı anlatım: Maçta tek gol var, tempo bir an olsun düşmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 23:44:01. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Kırgızistan'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.