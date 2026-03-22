Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi Kızılcahamam'da Polislerle Bayramlaştı

22.03.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam'daki emniyet personeliyle bayramlaşarak istişarelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Çiftçi, polislerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar, Bakan Çiftçi'ye ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Acar, ilçenin huzur ve güvenliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, "Sayın Bakanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kızılcahamam'ın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Devletimizin gücünü ve şefkatini her daim yanımızda hissetmek bizler için en büyük güven kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Elmas, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Görenler tanıyamıyor Yıldız ismin son haline bakın Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

21:29
Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 22:01:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi Kızılcahamam'da Polislerle Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.