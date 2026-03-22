Bakan Çiftçi Kızılcahamam\'da Polislerle Bayramlaştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Çiftçi, polislerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar, Bakan Çiftçi'ye ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Acar, ilçenin huzur ve güvenliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, "Sayın Bakanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kızılcahamam'ın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Devletimizin gücünü ve şefkatini her daim yanımızda hissetmek bizler için en büyük güven kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Elmas, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da hazır bulundu.